РФ просуває у світових ЗМІ фейки про "неефективність" західного озброєння, - ЦПД

Російські пропагандисти минулого тижня намагалися просувати у світових медіа фейки про нібито "неефективність" озброєння, яке надають США та Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

У ЦПД пояснили, що всі ці наративи РФ просувала в світових ЗМІ, аби зародити сумніви у спроможності України дати відсіч країні-окупанту.

Окрім цього, пропагандисти розганяли фейк про Соледар, стверджуюючи, що росіянам вдалося захопити місто.

Водночас кремлівські недожурналісти поширювали дезінформацію, що нібито допомога Заходу є "неефективною", тому особливих успіхів на полі бою не слід очікувати.

Зазначається, що метою таких маніпуляцій була спроба спровокувати Вашингтон припинити постачати Києву зброю та техніку.

Нагадаємо, у грудні кремлівська пропаганда намагалась через іноземних спікерів і медіа робити вкиди про "необхідність мирних переговорів України з Росією на умовах країни-агресора".

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