РФ просуває у світових ЗМІ фейки про "неефективність" західного озброєння, - ЦПД

Російські пропагандисти минулого тижня намагалися просувати у світових медіа фейки про нібито "неефективність" озброєння, яке надають США та Європа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зазначається, що метою таких маніпуляцій була спроба спровокувати Вашингтон припинити постачати Києву зброю та техніку.
Водночас кремлівські недожурналісти поширювали дезінформацію, що нібито допомога Заходу є "неефективною", тому особливих успіхів на полі бою не слід очікувати.
Окрім цього, пропагандисти розганяли фейк про Соледар, стверджуюючи, що росіянам вдалося захопити місто.
У ЦПД пояснили, що всі ці наративи РФ просувала в світових ЗМІ, аби зародити сумніви у спроможності України дати відсіч країні-окупанту.
Нагадаємо, у грудні кремлівська пропаганда намагалась через іноземних спікерів і медіа робити вкиди про "необхідність мирних переговорів України з Росією на умовах країни-агресора".
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