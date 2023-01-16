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РФ продвигает в мировых СМИ фейки о "неэффективности" западного вооружения, - ЦПД

Фото: РФ продвигает в мировых СМИ фейки о "неэффективности" западного вооружения (freepik.com)
Автор: Олег Васкив

Российские пропагандисты на прошлой неделе пытались продвигать в мировых медиа фейки о якобы "неэффективности" вооружения, предоставляемого США и Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что целью таких манипуляций была попытка спровоцировать Вашингтон прекратить поставлять Киеву оружие и технику.

В то же время кремлевские недожурналисты распространяли дезинформацию, что якобы помощь Запада "неэффективна", поэтому особых успехов на поле боя не следует ожидать.

Кроме этого, пропагандисты разгоняли фейк о Соледаре, утверждая, что россиянам удалось захватить город.

В ЦПД объяснили, что все эти нарративы РФ продвигала в мировых СМИ, чтобы зародить сомнения в способности Украины дать отпор стране-оккупанту.

Напомним, в декабре кремлевская пропаганда пыталась через иностранных спикеров и медиа делать вбросы о "необходимости мирных переговоров Украины с Россией на условиях страны-агрессора".

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