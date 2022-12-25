Росія намагається просувати через Захід наратив про мирні переговори: що відомо
Цього тижня кремлівська пропаганда намагалась через іноземних спікерів та медіа просувати проросійський наратив про "необхідність мирних переговорів з Росією на умовах країни-агресора".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації в Facebook.
Так, днями у виданні The American Conservative полковник армії США у відставці Дуглас Макгрегор заявив, що єдиним рішенням українського конфлікту є "мирні переговори та визнання законних інтересів безпеки Росії в регіоні".
За даними ЦПД, російські Telegram-канали з посиланням на американське видання Politico, стверджували, що офіційні особи США прагнуть завершення конфлікту дипломатичним шляхом, адже, за їх словами, підтримка війни не може тривати вічно.
В Центрі також додали, що росіяни активно поширювали мережею опитування в болгарському виданні "Факти" щодо того, наскільки є перспективною ідея провести переговори для встановлення миру в Україні, та додали до нього фейкові коментарі від звичайних болгар, які вважають, що українці мають зупинити супротив російській агресії.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що російські пропагандисти запустили новий фейк після зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. Нібито останній заявив про готовність України до "діалогу про мир".
Також РБК-Україна повідомляло, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував "мирні" ініціативи Росії після обстрілу Херсона.
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