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РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Неділя 01 червня 2025 07:47
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РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW Ілюстративне фото: в ISW оцінили просування РФ на фронті (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські сили нещодавно просунулися вперед на заході Запоріжжя та контратакують під Торецьком. Водночас росіяни мали просування біля Лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Курська операція

За даними ISW, російські війська проводили наступальні операції в Курській області 30 і 31 травня. Ймовірно, у Курській області діють підрозділи російського 1427-го мотострілецького полку (18-й кулеметно-артилерійський дивізіон, 68-й армійський корпус).

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області.

Північна вісь

Російські війська атакували на північ від міста Суми в районі Водолаг і Кіндратівки та на північний схід від міста Суми в районі Юнаківки, Локни, Олексіївки, Новомиколаївки та Олександрії.

За даними ISW, в Юнаківці діють підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. Росіяни завдають ударів по українських позиціях поблизу міжнародного кордону в Сумській та Чернігівській областях.
РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Східна Україна

Аналітики ISW зазначають, що українські війська нещодавно просунулися на Харківському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Стариці (на північний схід від Харкова). Водночас російські війська проводили наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Стариці та Вовчанська 30 і 31 травня.

РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Луганська область

Російські війська продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку 31 травня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Росіяни атакували на північний схід від Куп'янська біля міжнародного кордону біля Кам'янки, на північ від Куп'янська біля Кіндрашівки і Радьківки та на схід від Куп'янська біля Піщаного і Степової Новоселівки.

РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на Борівському напрямку, але не просунулися вперед. Росіяни атакували на північний схід від Борової біля Колісниківки та Загризового, на схід від Борової біля Копанок, та на південний схід від Борової в напрямку Греківки та Ольгівки.

Нещодавно російські війська просунулися в напрямку Лиману.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Липового, на північ від Лиману.

РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Донецька область

Російські війська продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед.

Росіяни провели наступальні операції на північний схід від Сіверська біля Григорівки, на схід від Сіверська біля Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська біля Івано-Дарівки.
РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Російські війська продовжили наступальні операції в напрямку Часів Яру, але не просунулися вперед.

Російські війська проводили наступальні операції біля самого Часів Яру, на південний схід від Часів Яру біля Курдюмівки та на південь від Часів Яру в напрямку Білої Гори.

Нещодавно українські та російські війська просунулися в напрямку Торецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на захід від Попів Яру, на північний захід від Торецька. Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися на схід від Дачного, на північ від Торецька.

РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Російські війська проводили наступальні операції на північний схід від Покровська в районі села Шевченкове, на схід від Покровська в районі Миролюбівки, Малинівки та Єлизаветівки. Та на південний схід від Покровська в районі Лисівки і на південний захід від Покровська в районі Удачного, Новосергіївки та Звірового.

Російські війська продовжували наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед.

Нещодавно російські війська просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вперед у східній Олексіївці, на захід від Курахового.

РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки.

Російські мілблогери стверджують, що російські війська просунулися на схід від Зеленого Поля, на південний захід від Великої Новосілки, і на 500 метрів у напрямку Федорівки, на північний захід від Великої Новосілки.

РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Південна вісь

Українські сили нещодавно просунулися вперед на заході Запоріжжя. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Кам'янського, на південний захід від Оріхова.

Російські війська атакували на південь від Оріхова в напрямку Новоданилівки, на захід від Оріхова в напрямку Павлівки і на південний захід від Оріхова біля Степового.

РФ просунулась біля Лиману, а ЗСУ контратакують під Торецьком: карти ISW

Нагадаємо, що за останню добу, з 30 на 31 травня, російські окупанти втратили в боях проти України ще 1250 солдатів. Таким чином, втрати ворога починаючи з моменту повномасштабного вторгнення в Україну становлять уже близько 987 330 військових.

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