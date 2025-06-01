РФ продвинулась возле Лимана, а ВСУ контратакуют под Торецком: карты ISW

Украинские силы недавно продвинулись вперед на западе Запорожья и контратакуют под Торецком. В то же время россияне имели продвижение возле Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Курская операция

По данным ISW, российские войска проводили наступательные операции в Курской области 30 и 31 мая. Вероятно, в Курской области действуют подразделения российского 1427-го мотострелкового полка (18-й пулеметно-артиллерийский дивизион, 68-й армейский корпус).

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области.

Северная ось

Российские войска атаковали к северу от города Сумы в районе Водолаг и Кондратовки и к северо-востоку от города Сумы в районе Юнаковки, Локны, Алексеевки, Новониколаевки и Александрии.

По данным ISW, в Юнаковке действуют подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Россияне наносят удары по украинским позициям вблизи международной границы в Сумской и Черниговской областях.



Восточная Украина

Аналитики ISW отмечают, что украинские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к северу от Старицы (к северо-востоку от Харькова). В то же время российские войска проводили наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Старицы и Волчанска 30 и 31 мая.

Луганская область

Российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении 31 мая, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Россияне атаковали к северо-востоку от Купянска возле международной границы возле Каменки, к северу от Купянска возле Кондрашовки и Радьковки и к востоку от Купянска возле Песчаного и Степной Новоселовки.

Российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. Россияне атаковали на северо-восток от Боровой у Колесниковки и Загрызово, на восток от Боровой у Копанок, и на юго-восток от Боровой в направлении Грековки и Ольговки.

Недавно российские войска продвинулись в направлении Лимана.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Липового, к северу от Лимана.

Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед.

Россияне провели наступательные операции к северо-востоку от Северска возле Григорьевки, к востоку от Северска возле Верхнекаменского и к юго-востоку от Северска возле Ивано-Дарьевки.



Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Часов Яра, но не продвинулись вперед.

Российские войска проводили наступательные операции у самого Часов Яра, к юго-востоку от Часов Яра у Курдюмовки и к югу от Часов Яра в направлении Белой Горы.

Недавно украинские и российские войска продвинулись в направлении Торецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на запад от Попов Яра, к северо-западу от Торецка. В то же время геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись на восток от Дачного, к северу от Торецка.

Российские войска проводили наступательные операции к северо-востоку от Покровска в районе села Шевченково, к востоку от Покровска в районе Миролюбовки, Малиновки и Елизаветовки. И на юго-восток от Покровска в районе Лысовки и на юго-запад от Покровска в районе Удачного, Новосергиевки и Звирово.

Российские войска продолжали наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

Недавно российские войска продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись вперед в восточной Алексеевке, к западу от Курахово.

Российские войска продвинулись в направлении Большой Новоселки.

Российские милблогеры утверждают, что российские войска продвинулись на восток от Зеленого Поля, на юго-запад от Великой Новоселки, и на 500 метров в направлении Федоровки, на северо-запад от Великой Новоселки.

Южная ось

Украинские силы недавно продвинулись вперед на западе Запорожья. Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на юг от Каменского, на юго-запад от Орехова.

Российские войска атаковали к югу от Орехова в направлении Новоданиловки, к западу от Орехова в направлении Павловки и к юго-западу от Орехова возле Степного.