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Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб

Субота 31 травня 2025 08:00
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Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 30 на 31 травня, росіяни втратили у боях проти України 1250 солдатів. Також ЗСУ знищили 54 артсистеми та 109 одиниць автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 987 330 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 867 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 652 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 28 475 (+54) од.;
  • РСЗВ - 1400 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1173 (+1) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 215 (+145) од.;
  • крилатих ракет - 3265 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 50 198 (+109) од.;
  • спеціальної техніки - 3902 од.

Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір 30 травня, на фронті від початку доби було зафіксовано 149 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атака ворог здійснив на чотирьох напрямках у Донецькій області та в Курській області.

Зокрема, 38 спроб штурмів було лише на Покровському напрямку. Станом на 22:00, три боєзіткнення ще тривали.

Детальніше про ситуацію на фронті минулого вечора - дізнавайтесь в матеріалі РБК-Україна.

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