Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб

За останню добу, з 30 на 31 травня, росіяни втратили у боях проти України 1250 солдатів. Також ЗСУ знищили 54 артсистеми та 109 одиниць автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір 30 травня, на фронті від початку доби було зафіксовано 149 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атака ворог здійснив на чотирьох напрямках у Донецькій області та в Курській області.

Зокрема, 38 спроб штурмів було лише на Покровському напрямку. Станом на 22:00, три боєзіткнення ще тривали.

Детальніше про ситуацію на фронті минулого вечора - дізнавайтесь в матеріалі РБК-Україна.

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