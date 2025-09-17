РФ просунулась біля Куп'янська та "скидає" всі сили під Покровськ: оновлені карти ISW

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Війська РФ атакували в Сумській та Курській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та Андріївки, а також на північний схід від міста Суми поблизу Олексіївки та Варачиного. Російські мілблогери стверджували, що ЗСУ атакували в Тьоткіно (на південний захід від Глушкова) та контратакували поблизу Андріївки та Олексіївки.

На півночі Харківської області армія РФ також продовжила наступальні дії, але підтвердженого прогресу не було. 15 і 16 вересня російські війська наступали на північ від Харкова в напрямку Липців і на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Синельникового.

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 вересня, свідчать про те, що військовим РФ вдалось просунутись до вулиці Садової в Куп'янську.

Російське джерело стверджує, що війська РФ контролюють вогонь приблизно над п'ятьма кілометрами автомагістралі H-26 Куп'янськ – місто Харків поблизу Степової Новоселівки.

16 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.

Заступник командира української бригади, яка діяла на напрямку Борова, заявив, що кількість російського особового складу в цьому районі зменшилася на 10-15 відсотків за останні один-два тижні, ймовірно, через значні втрати російського особового складу, але російське військове командування розгортає підкріплення в цьому районі.

На Лиманському напрямку у російських військових також не було прогресу. Російські мілблогери стверджували, що війська РФ захопили приблизно половину Шандриголового, а ЗСУ утримують позиції поблизу Мирного та дамби на північ від населеного пункту.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські війська використовують велику кількість безпілотників та піхоти під час штурмів у цьому районі, а також час від часу використовують мотоцикли для швидкого просування до українських позицій та атак з різних боків.

На Сіверському напрямку війська РФ підтвердженого прогресу не досягли. Як і в тактичному районі Добропілля.

Щодо Покровського напрямку, російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися в межах західного та південного Покровська.

Начальник штабу українського полку, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що війська РФ перекидають усі наявні сили на Покровський напрямок, включаючи передислокацію військ з Курської області та оперативних резервів з невстановлених районів фронту. Російські війська втрачають від 10 до 20 осіб особового складу на кожен метр захопленої території та не атакують бронетехнікою через ризик ураження техніки українськими безпілотниками. Також окупанти протягом останніх кількох тижнів намагалися атакувати східний фланг Мирнограда за підтримки бронетехніки, але ЗСУ знищили техніку до того, як вона досягла лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках військам РФ просунутись не вдалось.

Армія РФ нещодавно просунулась на сході Запорізької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід Новоіванівки.

15 та 16 вересня окупанти атакували на північний схід від Гуляйполя поблизу Березового, Новомиколаївки, Ольгівського, Полтавки та Новоіванівки.

Речник Південних військ оборони України Владислав Волошин заявив, що російські війська використовують до 800 безпілотників на день на напрямках Гуляйполя, Херсона та Оріхіва.



На Херсонському напрямку російські війська продовжували обмежені атаки, але не просунулися вперед.