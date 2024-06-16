РФ пропонувала викраденим українським дітям гроші за переїзд до Росії, - The Independent

Російські окупанти після викрадення українських дітей на тимчасово окупованих територіях пропонували їм 100 000 рублів за переїзд до російських міст на їхній вибір.

У матеріалі журналіст британської газети Том Уотлінг розповідає історію п'яти підлітків, яких окупанти вивезли до Росії або на окуповану територію, перш ніж їх врешті-решт врятували та повернули до України.

Він поспілкувався із п'ятьма українськими підлітками віком від 12 до 17 років, які розповіли про свій досвід у російських "таборах відпочинку".

У спілкуванні з журналістом 16-річна Ліза Бацура розповіла, що одного разу російський чиновник прийшов у клас і пропонував кожній дитині по 100 000 рублів "за переїзд у будь-яке російське місто", яке вони оберуть.

Як повідомляється, двоє з п'яти дітей перебували щонайменше чотири місяці в "таборах для відпочинку" на окупованих територіях Херсонської області та Криму. Троє з них залишалися там понад вісім місяців. Усіх п'ятьох дітей врятувала благодійна організація Save Ukraine.

За словами українських чиновників, близько 20 000 українських дітей було відправлено до "таборів для відпочинку" з того часу, як Росія вторглася в Україну в 2022 році. Майже чверть захоплених - сироти та діти, які залишилися без піклування батьків.

За даними українського уряду, виявлено понад 70 таборів для примусового «перевиховання» дітей, у тому числі в Білорусії, окупованому Криму та навіть на Далекому Сході Росії.

Як зазначає видання, питання повернення цих викрадених дітей в Україну стане ключовим питанням на мирному саміті у Швейцарії, яке відбувається цими вихідними.

У коментарі до розслідування уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що росіяни роблять все, щоб заблокувати повернення десятків тисяч українських дітей.