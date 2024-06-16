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РФ предлагала похищенным украинским детям деньги за переезд в Россию, - The Independent

Воскресенье 16 июня 2024 01:25
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РФ предлагала похищенным украинским детям деньги за переезд в Россию, - The Independent Фото: ребенок с игрушкой в руках (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты после похищения украинских детей на временно оккупированных территориях предлагали им 100 000 рублей за переезд в российские города на их выбор.

Передает РБК-Украина со ссылкой на специальное расследование The Independent.

В материале журналист британской газеты Том Уотлинг рассказывает историю пяти подростков, которых оккупанты вывезли в Россию или на оккупированную территорию, прежде чем их в конце концов спасли и вернули в Украину.

Он пообщался с пятью украинскими подростками возрастом от 12 до 17 лет, которые рассказали про свой опыт в российских "лагерях отдыха".

В общении с журналистом 16-летняя Лиза Бацура рассказала, что однажды российский чиновник пришел в класс и предлагал каждому ребенку по 100 000 рублей "за переезд в любой российский город", который они выберут.

Как сообщается, двое из пяти детей находились по меньшей мере четыре месяца в "лагерях для отдыха" на оккупированных территориях в Херсонской области и Крыму. Трое из них оставались там более восьми месяцев. Всех пятерых детей спасла благотворительная организация Save Ukraine.

Издание отмечает, что по словам украинских чиновников, около 20 000 украинских детей были отправлены в "лагеря для отдыха" с тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. Почти четверть захваченных - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

По данным украинского правительства, обнаружено более 70 лагерей для принудительного «перевоспитания» детей , в том числе в Белоруссии, оккупированном Крыму и даже на Дальнем Востоке России.

Как сообщает издание, вопрос возвращения этих похищенных детей в Украину станет ключевым вопросом на мирном саммите в Швейцарии, который проходит в эти выходные.

В комментарии к расследованию уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россияне делают всё, чтобы заблокировать возвращение десятков тысяч украинских детей.

Напомним, что британский деловой журнал Financial Times обнаружил на российских сайтах по усыновлению 4 новых анкеты похищенных украинских детей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Белый дом имеет новые и достоверные сообщения о том, что российская власть размещает похищенных украинских детей на сайтах РФ по усыновлению.

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