РФ предлагала похищенным украинским детям деньги за переезд в Россию, - The Independent

Российские оккупанты после похищения украинских детей на временно оккупированных территориях предлагали им 100 000 рублей за переезд в российские города на их выбор.

В материале журналист британской газеты Том Уотлинг рассказывает историю пяти подростков, которых оккупанты вывезли в Россию или на оккупированную территорию, прежде чем их в конце концов спасли и вернули в Украину.

Он пообщался с пятью украинскими подростками возрастом от 12 до 17 лет, которые рассказали про свой опыт в российских "лагерях отдыха".

В общении с журналистом 16-летняя Лиза Бацура рассказала, что однажды российский чиновник пришел в класс и предлагал каждому ребенку по 100 000 рублей "за переезд в любой российский город", который они выберут.

Как сообщается, двое из пяти детей находились по меньшей мере четыре месяца в "лагерях для отдыха" на оккупированных территориях в Херсонской области и Крыму. Трое из них оставались там более восьми месяцев. Всех пятерых детей спасла благотворительная организация Save Ukraine.

Издание отмечает, что по словам украинских чиновников, около 20 000 украинских детей были отправлены в "лагеря для отдыха" с тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. Почти четверть захваченных - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

По данным украинского правительства, обнаружено более 70 лагерей для принудительного «перевоспитания» детей , в том числе в Белоруссии, оккупированном Крыму и даже на Дальнем Востоке России.

Как сообщает издание, вопрос возвращения этих похищенных детей в Украину станет ключевым вопросом на мирном саммите в Швейцарии, который проходит в эти выходные.

В комментарии к расследованию уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россияне делают всё, чтобы заблокировать возвращение десятков тысяч украинских детей.