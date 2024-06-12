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В Росії на сайті з усиновлення з'явились 4 анкети викрадених українських дітей, - FT

Росія, Середа 12 червня 2024 21:57
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В Росії на сайті з усиновлення з'явились 4 анкети викрадених українських дітей, - FT Фото: на російських сайтах з усиновлення з'явились 4 анкети викрадених українських дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На російських сайтах з усиновлення з'явились чотири нових анкети викрадених українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, на російських сайтах з усиновлення з’явилася інформація про чотирьох українських дітей, які були викрадені росіянами в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Для ідентифікації дітей було використано інструменти розпізнавання зображень, публічні записи, інтерв'ю з українськими чиновниками та родичами дітей.

Отримані дані лише доповнюють ті докази, які, на думку Міжнародного кримінального суду, українських урядовців та правових експертів, вказують на ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні Росією.

За даними видання, діти були викрадені з державних інтернатів і розлучені зі своїми опікунами та родичами в містах, які потрапили під контроль російської армії.

Вік дітей, за даними FT, від восьми до 15 років.

Ордери на арешт представників РФ

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видавав низку ордерів на арешт російських чиновників і військових. Найпершими свої ордери на арешт отримали російський диктатор Володимир Путін та дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова.

Зауважимо, що Львова-Бєлова усиновила незаконно депортовану дитину з Маріуполя. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що Україна продовжує боротись за звільнення викрадених дітей та повернення їх в Україну. Зокрема ГУР запустило реєстр "викрадачів" дітей з України.

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