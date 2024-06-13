США прокоментували розслідування ЗМІ про те, як Росія передає на усиновлення викрадених українських дітей

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Білий дім має нові і достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує викрадених українських дітей на російських сайтах із усиновлення. Він зазначив, що те, що робить Росія – жахливо.

Так, Джейк Салліван відреагував на нове розслідування Financial Times на цю тему, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Це огидно та жахливо. Ці українські діти зі своїми сім'ями мають бути в Україні. Росія веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу", - сказав він.

Радник Байдена додав, що з початку повномасштабної війни російські війська та інші російські офіційні особи депортували до Росії сотні тисяч українських цивільних, у тому числі дітей.

Також він нагадав заяву президента США, що "Росія вчиняє в Україні військові злочини та злочини проти людяності". Він додав, що Америка "продовжуватиме підтримувати український народ, допомагаючи йому захищатися від варварської загарбницької війни Росії".