ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США прокоментували розслідування ЗМІ про те, як Росія передає на усиновлення викрадених українських дітей

Четвер 13 червня 2024 02:23
UA EN RU
США прокоментували розслідування ЗМІ про те, як Росія передає на усиновлення викрадених українських дітей Фото: з 24 лютого Росія депортувала до РФ сотні тисяч українців (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Білий дім має нові і достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує викрадених українських дітей на російських сайтах із усиновлення. Він зазначив, що те, що робить Росія – жахливо.

Так, Джейк Салліван відреагував на нове розслідування Financial Times на цю тему, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Це огидно та жахливо. Ці українські діти зі своїми сім'ями мають бути в Україні. Росія веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу", - сказав він.

Радник Байдена додав, що з початку повномасштабної війни російські війська та інші російські офіційні особи депортували до Росії сотні тисяч українських цивільних, у тому числі дітей.

Також він нагадав заяву президента США, що "Росія вчиняє в Україні військові злочини та злочини проти людяності". Він додав, що Америка "продовжуватиме підтримувати український народ, допомагаючи йому захищатися від варварської загарбницької війни Росії".

Нагадаємо, що британський діловий журнал Financial Times виявив нові чотири анкети викрадених українських дітей на російських сайтах із усиновлення.

За даними журналістів, дітей було викрадено з державних інтернатів і розлучено зі своїми опікунами та родичами в містах, які були захоплені російською армією. Вік дітей, як повідомляє видання, від 8 до 15 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США допоможуть Україні відновити та убезпечити її енергетику від російських ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає