РФ пропонує Україні тимчасово зупинити обстріл Константинівки

Фейк про "захоплення" Костянтинівки

Нагадаємо, вчора диктатор РФ Володимир Путін заявив, що російські війська нібито встановили повний контроль над Костянтинівкою. Однак згідно з картою DeepState, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

Сьогодні вранці у Генштабі ЗСУ офіційно спростували заяву Путіна та наголосили, що місто під контролем Сил оборони України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну провести двосторонню зустріч у Костянтинівці після того, як диктатор РФ прозвітував про "захоплення" міста.

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", - зазначив президент.

Однак у ЗМІ сьогодні вже була інформація, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не зустрічатиметься із Зеленським у Костянтинівці. Натомість він знову став пропонувати зустріч у Москві, а також сказав, що РФ продовжить бойові дії.