РФ пропонує мільйони "добровольцям" через труднощі на фронті, - ГУР

Росія змушена піднімати виплати "добровольцям" через гостру нестачу новобранців. За даними ГУР, Кремль намагається грошима компенсувати втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України у Telegram.
Російська влада продовжує нарощувати фінансові стимули для вербування контрактників на війну проти України.
За даними ГУР, у низці регіонів виплати за підписання першого контракту зросли до понад 2 мільйонів рублів, а в Самарській області ця сума сягнула майже 4 мільйонів.
Основна цільова аудиторія "добровольців" - люди у скрутному матеріальному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді.
Попри суттєві фінансові бонуси, Кремль стикається з дедалі більшими труднощами у доукомплектуванні військових підрозділів.
У ГУР зазначають, що регулярне збільшення виплат свідчить про гостру нестачу добровольців.
"Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти", - зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, що партизани зафіксували факти постійного тиску на осіб "неросійської" національності у військкоматі Санкт-Петербурга.
За інформацією "АТЕШ", зокрема, особливу жорсткість проявляють до дагестанців, бурятів, тувинців та узбеків, які призиваються до армії на пункті на проспекті Сизова.
За даними української розвідки, російська окупаційна "влада" у період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року проводила примусовий призов на строкову службу серед жителів ТОТ в Херсонській та Запорізькій областях. За даними військової розвідки, у цей період ворог призвав в армію РФ близько 300 місцевих мешканців.
Раніше у ЦНС розповіли про зрив планів росіян з мобілізації на окупованих територіях України.
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