РФ пропонує мільйони "добровольцям" через труднощі на фронті, - ГУР

Російська влада продовжує нарощувати фінансові стимули для вербування контрактників на війну проти України.

За даними ГУР, у низці регіонів виплати за підписання першого контракту зросли до понад 2 мільйонів рублів, а в Самарській області ця сума сягнула майже 4 мільйонів.

Основна цільова аудиторія "добровольців" - люди у скрутному матеріальному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді.

Попри суттєві фінансові бонуси, Кремль стикається з дедалі більшими труднощами у доукомплектуванні військових підрозділів.

У ГУР зазначають, що регулярне збільшення виплат свідчить про гостру нестачу добровольців.

"Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти", - зазначили у повідомленні.