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РФ предлагает миллионы "добровольцам" из-за трудностей на фронте, - ГУР

Фото: Кремль увеличивает выплаты добровольцам из-за нехватки солдат (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия вынуждена поднимать выплаты "добровольцам" из-за острой нехватки новобранцев. По данным ГУР, Кремль пытается деньгами компенсировать потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.

Российские власти продолжают наращивать финансовые стимулы для вербовки контрактников на войну против Украины.

По данным ГУР, в ряде регионов выплаты за подписание первого контракта выросли до более 2 миллионов рублей, а в Самарской области эта сумма достигла почти 4 миллионов.

Основная целевая аудитория "добровольцев" - люди в трудном материальном положении и радикализированная молодежь, которая легко поддается пропаганде.

Несмотря на существенные финансовые бонусы, Кремль сталкивается со все большими трудностями в доукомплектовании военных подразделений.

В ГУР отмечают, что регулярное увеличение выплат свидетельствует об острой нехватке добровольцев.

"Властям государства-агрессора все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства", - отметили в сообщении.

Напомним, что партизаны зафиксировали факты постоянного давления на лиц "нерусской" национальности в военкомате Санкт-Петербурга.

По информации "АТЕШ", в частности, особую жесткость проявляют к дагестанцам, бурятам, тувинцам и узбекам, которые призываются в армию на пункте на проспекте Сизова.

По данным украинской разведки, российские оккупационные "власти" в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года проводили принудительный призыв на срочную службу среди жителей ВОТ в Херсонской и Запорожской областях. По данным военной разведки, в этот период враг призвал в армию РФ около 300 местных жителей.

Ранее в ЦНС рассказали о срыве планов россиян по мобилизации на оккупированных территориях Украины.

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