РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей, - Боррель

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель попередив країни, що розвиваються, та держави "Групи 20", що РФ пропонує їм дешеве зерно для створення нових залежностей, і посилює економічну вразливість, а також глобальну продовольчу нестабільність.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС у своєму листі, з яким ознайомилося агентство, закликає їх виступити "чітким та єдиним голосом", щоб підштовхнути Кремль повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє безпечний експорт української агропромисловості Чорним морем.

Також Боррель наголошує, що Росія має припинити свої атаки на українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та річці Дунай.

"У той час, як світ має справу з перебоями в постачаннях та підвищенням цін, Росія зараз звертається до вразливих країн з двосторонніми пропозиціями про постачання зерна за зниженими цінами, вдаючи, що розв'язує проблему, яку вона сама створила", - зазначає дипломат.

Боррель називає дії Москви "цинічною політикою навмисного використання продуктів харчування як зброю для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки".

Зазначимо, що в РФ заявляють про те, що якщо її вимоги щодо покращення власного експорту зерна та добрив будуть задоволені, Кремль розгляне питання щодо повернення до угоди Чорноморської ініціативи. Однією з основних вимог Москви є повторне підключення Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT, яку Євросоюз відключив у червні минулого року.

"ЄС доклав усіх зусиль, щоб санкції не вплинули на продовольчу безпеку третіх країн. Жодних санкцій щодо російського експорту продуктів харчування та добрив до третіх країн немає", - написав Боррель у листі.

Удари РФ по українському зерну та портам

Нагадаємо, російські окупанти у червні після виходу із "зернової угоди" посилили обстріл території України. Під вогнем ворога перебувають переважно південні регіони.

Росіяни, зокрема, атакують портову інфраструктуру країни. Від їхніх ударів уже пошкоджено порти на Одещині - ворог б'є по сховищах із зерном.

Нещодавно глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підкреслив, що РФ наражає на ризик мільйони людей, оскільки використовує продукти харчування як свою зброю.

Після російської атаки 2 серпня на портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія завдає ударів по портах для того, щоб у світі розвалився продовольчий ринок.

Додамо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував реакцію світу на припинення РФ зернової угоди.