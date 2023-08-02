У Зеленського розкритикували неналежну реакцію світу на припинення РФ зернової угоди

У Росії немає приводу припиняти шантажувати світ припиненням зернової угоди, оскільки у мирової спільноти це не викликає належної реакції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, так звана "група Путіна" вирішила вкотре зіграти в принизливий шантаж - розірвала зернову угоду, заблокувала акваторію, навмисно посилила голод на Африканському континенті, публічно завдала ударів по портовій та зерновій інфраструктурі України, загрожувала комерційному судноплавству третіх країн, а належної реакції на це досі немає.

"Замість жорстких рішень і показового ігнорування вимог "російських кремлівських старців" міжнародна спільнота принижено так просить: "Поверніться до угоди, і ми заплющимо очі на ваші погрози та злочини", - констатує радник.

Саме тому, за словами Подоляка, Росія продовжує шантажувати, обстрілювати Україну, намагаючись досягнути своєї мети.

"Питання: чому російський агресор повинен зупинитися, а не продовжувати використовувати примітивний шантаж, убивства й руйнування для досягнення своїх локальних цілей?" - риторично питається он.

Вихід РФ із зернової угоди

17 липня в Росії заявили про припинення "зернової угоди", укладеної раніше. У зв'язку з цим Україна втратила можливість експортувати агропродукцію "зерновим коридором", організованим в рамках угоди, підписаної за участю ООН та Туреччини у липні минулого року в Стамбулі.

В Україні заявили, що розглядають транспортування зерна через територіальні води Румунії та Болгарії. На це в РФ одразу пригрозили, що вважатимуть залученими у війну ті країни, суди яких прямуватимуть до чорноморських портів України. У Міноборони України пообіцяли відповісти тим самим.

Докладніше про вихід РФ із "зернової угоди" - читайте у матеріалі РБК-Україна.