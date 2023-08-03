РФ предлагает странам дешевое зерно для создания новых зависимостей, - Боррель

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель предупредил развивающиеся страны и государства "Группы 20", что РФ предлагает им дешевое зерно для создания новых зависимостей, и усугубляет экономическую уязвимость, а также глобальную продовольственную нестабильность.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Глава внешнеполитического ведомства ЕС в своем письме, с которым ознакомилось агентство, призывает их выступить "четким и единым голосом", чтобы подтолкнуть Кремль вернуться к Черноморской зерновой инициативе, позволяющей безопасный экспорт украинской агропромышленности по Черному морю.

Также Боррель подчеркивает, что Россия должна прекратить свои атаки на украинские порты и зерновую инфраструктуру на Черном море и реке Дунай.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую она сама создала", - отмечает дипломат.

Боррель называет действия Москвы "циничной политикой преднамеренного использования продуктов питания в качестве оружия для создания новых зависимостей путем усугубления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности".

Отметим, что в РФ заявляют о том, что если ее требования по улучшению собственного экспорта зерна и удобрений будут удовлетворены, Кремль рассмотрит вопрос о возвращению к соглашению Черноморской инициативы. Одним из основных требований Москвы является повторное подключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT, которую Евросоюз отключил в июне прошлого года.

"ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет", - написал Боррель в письме.

Удары РФ по украинскому зерну и портам

Напомним, российские оккупанты в июне после выхода из "зернового соглашения" усилили обстрелы территории Украины. Под огнем врага находятся преимущественно южные регионы.

Россияне, в частности, атакуют портовую инфраструктуру страны. От их ударов уже повреждены порты в Одесской области - враг бьет по хранилищам с зерном.

Недавно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что РФ подвергает риску миллионы людей, поскольку использует продукты питания в качестве своего оружия.

После российской атаки 2 августа на портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия наносит удары по портам для того, чтобы в мире развалился продовольственный рынок.

Добавим, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал реакцию мира на прекращение РФ зерновой сделки.