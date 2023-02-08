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РФ пропонує гроші абітурієнтам, які вступатимуть до "університетів" в окупації, - ЦНС

Фото: РФ пропонує гроші абітурієнтам, які вступатимуть до "університетів" в окупації (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

РФ захопила приміщення українських університетів на тимчасово окупованих територіях та пропонує гроші, аби абітурієнти вступали до фейкових закладах освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Більшість студентів не стали "навчатись" в осередках пропаганди, де їм видадуть ніким не визнаний "диплом". При тому, що ворог навіть скасував вступні "іспити" й плату за "навчання", та це не допомогло", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що тепер росіяни пішли далі і обіцяють платити батькам щомісячну виплату у розмірі 4 000 рублів на дитину від 18 років або до 23 років, за умови її очного навчання.

"Наголошуємо, що фейкові дипломи зруйнують кар’єру студента, а в самих псевдоуніверситетах ніхто не планує навчати дітей, адже їх мета це залучити молодь до кремлівських рухів пропаганди", - додали у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що ворог планує за 10 років змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях. Тому для цього окупанти вже розробили відповідну програму.

До цього повідомлялось що в школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.

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