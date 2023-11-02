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РФ пропонує фермерам на окупованих територіях отримати в лізинг українську вкрадену техніку

Четвер 02 листопада 2023 00:10
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РФ пропонує фермерам на окупованих територіях отримати в лізинг українську вкрадену техніку Ілюстративне фото: РФ пропонує фермерам українську вкрадену техніку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Херсонській області окупанти пропонують фермерам, які не залишили окуповані території, взяти викрадене в українців сільськогосподарське обладнання у лізинг за пільгою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

За даними ЦНС, ставка пільгового лізингу обладнання становить до 8%, а послуги надає так звана "Республіканська лізингова компанія". Однак за словами місцевих, значний парк техніки компанії - це викрадена техніка з українських фермерських господарств.

Це свідчить про те, що окупанти не лише мародерять регіон, а й наживаються на викрадених цінностях коштом українців. Зазначимо, що при цьому всі фермери зобов’язані здавати свою продукцію за фіксованими цінами, нижче ринкових, окупаційний адміністрації.

А вже так звана влада передає це зерно своїм дочірнім структурам, які перепродують продукцію за ринковими цінами до РФ й далі.

Ситуація на південному фронті

На початку жовтня в ISW зазначали, що російські військові передислокували на Херсонський напрямок підрозділи 41 загальновійськової армії (ООС) та підрозділи 810 окремої морської піхотної бригади. Крім цього, там були помічені невказані підрозділи російської морської піхоти.

У свою чергу, ЗСУ змогли просунутися лівим берегом Херсонської області. Росіяни скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення до цього району.

Днями стало відомо, що Міноборони РФ змінило командувача на Херсонського напрямку. Ним став генерал-полковник Михайло Теплинський.

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