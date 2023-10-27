ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальний дій на кількох напрямках. Українські сили змогли просунутися на лівому березі Херсонської області. Росіяни скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що російські війська нібито незначно просувалися на південний захід від Лиману Першого (11 км на північний схід від Куп’янська).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські штурми поблизу Синьківки, Петропавлівки , Іванівки, Надії та Макіївки.

26 жовтня речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що чисельність російського угруповання сил на Куп’янському та Лиманському напрямках залишається незмінною – приблизно 100 тисяч осіб, оскільки РФ направила додаткові резерви.

Міноборони Росії стверджувало, що частини російського Західного угруповання військ нібито відбили шість українських штурмів біля Синьківки та Сергіївки.

Російський "воєнкор" заявив, що українські війська проводять контратаки на захід від Сватового, щоб стабілізувати лінію фронту в цьому районі.

Бої у Донецькій області

Російські джерела стверджували, що українські сили проводили наступальні операції поблизу Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що російські війська нібито просунулися на південь від Озарянівки (13 км на південний захід від Бахмута). Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ атакували та нібито зайняли висоту на північний схід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Хромового, Іванівського та Андріївки.

Російські джерела повідомили, що війська РФ продовжують обороняти свої позиції біля залізниці на схід від Кліщіївки та Андріївки, а також тривають важкі бої біля траси E40 (Слов’янськ-Бахмут).

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Авдіївки, але не досягли жодних підтверджених успіхів 26 жовтня.

Український офіцер запасу заявив, що російські війська поступово просуваються до Степового, незважаючи на значні втрати. 25 жовтня український військовий оглядач заявив, що війська РФ нібито захопили територію шириною в один кілометр уздовж залізниці.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Сіверного. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що війська РФ з інших напрямків замінюють батальйони, які зазнали втрат в районі Авдіївки, а загони полонених "Шторм-Z" відмовляються вести бойові дії.

26 жовтня російський "воєкнор" заявив, що війська РФ нібито контролюють 90 відсотків українських наземних ліній зв’язку (GLOC) в районі Авдіївки, але ISW не знайшов жодних підтверджень цьому.

Російське джерело стверджувало, що 26 жовтня українські сили здійснили контратаку поблизу Авдіївки в напрямку Спартака.

Геолокаційні кадри, показують, що російські війська нібито просунулися на південний схід від Новомихайлівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Водяного.

"Південна вісь"

26 жовтня українські сили не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних ударів у районі кордону Донецько-Запорізької областей.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки поблизу Новоукраїнки та Старомайорського та що російські сили перегруповуються на Шахтарському напрямку (район кордону Донецько-Запорізької області).

Речник Українського Таврійського угруповання військ заявив, що 24 жовтня російські війська зазнали великих втрат і відступили після атаки біля Володиного (15 км на південь від Великої Новосілки).

Російський батальйон "Восток", який діє на південний схід від Великої Новосілки стверджував, що негода заважає наземним операціям у цьому районі. Вони також заявили, що російські сухопутні війська в цьому районі борються з нашестям гризунів у житлових приміщеннях солдат.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська нібито уповільнили темп своїх наступальних дій у західній частині Запорізькій області через погану погоду, заявили що ні українська, ні російська артилерія не ведуть активного вогню через погану видимість.

Українські сили незначно просунулися після відновлення більш масштабних, ніж зазвичай, операцій на східному (лівому) березі Херсонської області 25 жовтня. Геолокаційні кадри, показують, що ЗСУ просунулися на північ від Підстепного.