РФ предлагает фермерам на оккупированных территориях получить в лизинг украинскую украденную технику

В Херсонской области оккупанты предлагают фермерам, которые не покинули оккупированные территории, взять похищенное у украинцев сельскохозяйственное оборудование в лизинг по льготе.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, ставка льготного лизинга оборудования составляет до 8%, а услуги предоставляет так называемая "Республиканская лизинговая компания". Однако по словам местных, значительный парк техники компании – это угнанная техника из украинских фермерских хозяйств.

Это свидетельствует о том, что оккупанты не только мародерят регион, но и наживаются на похищенных ценностях за счет украинцев. Отметим, что при этом все фермеры обязаны сдавать свою продукцию по фиксированным ценам, ниже рыночных, оккупационной администрации.

А уже так называемая власть передает это зерно своим дочерним структурам, которые перепродают продукцию по рыночным ценам в РФ и дальше.

Ситуация на южном фронте

В начале октября в ISW отмечали, что российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме того, там были замечены неуказанные подразделения русской морской пехоты.

В свою очередь, ВСУ смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают опрокидывать подкрепления в этот район.

На днях стало известно, что Минобороны РФ сменило командующего Херсонским направлением. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский.

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