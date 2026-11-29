Російські гібридні операції виходять за межі звичних диверсій і дезінформації. На тлі невдач на фронті Москва може посилювати тиск на європейські країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала в інтерв'ю The Guardian .

За словами Міхала, на реакцію Європейського Союзу впливають одразу кілька небезпечних подій. Серед них - замах на вбивство в Данії, зірваний теракт у німецькому Лейпцигу, спроба підпалу заводу з виробництва безпілотників в Естонії, а також випадки з російськими ракетами та дронами в Польщі.

Естонський прем'єр зазначив, що європейські лідери дедалі краще розуміють зв'язок між ситуацією на фронті в Україні та діями Росії за її межами. Якщо Кремль не може досягти успіхів у війні, його гібридні операції проти інших країн стають небезпечнішими.

Естонія закриває кордон із Росією

На тлі цих подій Естонія планує у вівторок закрити всі прикордонні переходи з Росією. Таке рішення ухвалили після інциденту на підприємстві Threod Systems поблизу Таллінна, яке виробляє безпілотники.

Це вже друга спроба саботажу естонського військового підприємства, яку пов'язують із Росією. Міхал не уточнив, які саме додаткові заходи країна може запровадити у відповідь на такі дії.

Водночас очільник естонського уряду вважає малоймовірним прямий збройний напад Росії на його країну. Він пояснив це тим, що Москва усвідомлює значно більший військовий потенціал країн Європейського Союзу та НАТО.

Однак це не означає, що загроза з боку Росії зникла. Міхал не виключив нових гібридних атак і кампаній дезінформації, які можуть бути спрямовані проти європейських держав.