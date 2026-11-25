Спровокований Росією інцидент із людськими жертвами на території країн НАТО може стати "червоною лінією" для Альянсу. Водночас Москва посилює гібридні атаки, намагаючись не перетнути межу повноцінного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднену канцелярією президента Латвії в соцмережі X заяву Едгарса Рінкевичса в ефірі CNN.

Що може стати "червоною лінією"

Рінкевичс прокоментував посилення російських атак на Європу, зокрема появу безпілотників у Німеччині та порушення повітряного простору країн НАТО ракетами.

На запитання про те, що стало б перетином "червоної лінії" для Альянсу, він вказав на можливі людські жертви.

"Гадаю, такою межею стали б реальні людські жертви на території НАТО", - заявив президент Латвії.

Як Росія випробовує НАТО

За словами Рінкевичса, нинішня ситуація для НАТО та Європи є суперечливою: кількість гібридних атак зростає, але Росія уникає повноцінного нападу, який поставив би питання про застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

"З одного боку, кількість так званих гібридних атак зростає. Ми бачимо це в нашому регіоні, у Латвії, бачимо це в Європі загалом. Водночас, коли йдеться про застосування статті 5 - тобто про повноцінний, більш-менш конвенційний напад - цю межу вони не перетинають", - пояснив Рінкевичс.

Він зазначив, що особливість гібридної війни полягає у випробуванні реакції противника: нападник розширює межі дозволеного, але зупиняється в останній момент або навіть відступає на крок назад.

"Ми досі шукаємо оптимальну відповідь на такі дії; це питання, яке ми обговорюємо майже щотижня - як у НАТО, так і в Європейському Союзі", - додав президент Латвії.