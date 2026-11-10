Без допомоги Україні Європу чекають два сценарії: небезпечний і дуже небезпечний, - Зеленський

Припинення допомоги Україні може мати серйозні наслідки для всієї Європи. Росія може посилити гібридні атаки проти європейських країн або спробувати розширити свій вплив на території колишнього СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтрев'ю DR Nyheder .

Глава держави наголосив, що скептичне ставлення до підтримки України не відповідає інтересам європейських країн. За його словами, у цьому питанні йдеться не лише про допомогу Києву, а й про протидію Росії, яка виступає проти європейських правил і цінностей.

Зеленський зазначив, що сильна Україна з прагматичного погляду є важливою і навіть необхідною для Європи. Якщо ж підтримка припиниться, наслідки можуть бути двох типів: небезпечні або дуже небезпечні.

Перший сценарій: Росія посилить гібридні атаки

За словами президента, у менш небезпечному сценарії Москва продовжить гібридні операції проти європейських держав, які вже неодноразово ставали їхніми цілями.

Зеленський згадав Молдову, Румунію, Болгарію, Німеччину, а також країни Північної Європи, зокрема Фінляндію та Данію. Він припустив, що без підтримки України такі дії Росії можуть набути масового характеру.

Цей варіант глава держави назвав м'яким сценарієм порівняно з іншими можливими наслідками.

Другий сценарій: Росія спробує просунутися далі в Європу

Значно серйозніша загроза, за оцінкою Зеленського, полягає в тому, що Росія може спробувати відновити свій вплив на території колишнього СРСР.

Президент зазначив, що росйський диктатор Володимир Путін прагне повернутися до радянської моделі впливу. Насамперед це може стосуватися країн Балтії та Молдови.

Оскільки держави Балтії є членами НАТО, будь-яка загроза їхній безпеці може змусити Альянс реагувати. У такому разі до протистояння можуть бути залучені вся Європа та Сполучені Штати.

Окремо Зеленський звернув увагу на ризики на морі. Він не виключив, що Росія може спробувати заблокувати Балтійське море так само, як, за його словами, блокує Чорне море.

Гібридна війна РФ

Нагадаємо, у Європі дедалі частіше говорять про те, що російська загроза не обмежується бойовими діями в Україні.

У серпні президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що гібридна війна РФ проти країн ЄС уже триває. За його словами, західні спецслужби розслідують диверсії, підпали, замахи та провокації, а російські спецслужби можуть готувати нові атаки на критичну інфраструктуру країн Балтії та Польщі.

У НАТО також попереджають, що Москва використовує гібридні методи тиску, зокрема безпілотники, диверсії та кібератаки. Наприкінці вересня генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що таким чином Росія намагається роз'єднати союзників і відвернути їхню увагу від України.