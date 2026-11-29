РФ проигрывает на фронте, поэтому ее гибридные атаки в Европе становятся опаснее, - премьер Эстонии
Российские гибридные операции выходят за пределы привычных диверсий и дезинформации. На фоне неудач на фронте Москва может усугублять давление на европейские страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала в интервью The Guardian.
По словам Михала, на реакцию Европейского Союза влияют сразу несколько опасных событий. Среди них – покушение на убийство в Дании, сорванный теракт в немецком Лейпциге, попытка поджога завода по производству беспилотников в Эстонии, а также случаи с российскими ракетами и дронами в Польше.
Эстонский премьер отметил, что европейские лидеры все лучше понимают связь между ситуацией на фронте в Украине и действиями России за ее пределами. Если Кремль не может добиться успехов в войне, его гибридные операции против других стран становятся опаснее.
Эстония закрывает границу с Россией
На фоне происходящего Эстония планирует во вторник закрыть все пограничные переходы с Россией. Такое решение приняли после инцидента на предприятии Threod Systems вблизи Таллина, производимого беспилотниками.
Это уже вторая попытка саботажа эстонского военного предприятия, связываемая с Россией. Михал не уточнил, какие дополнительные меры страна может ввести в ответ на такие действия.
В то же время глава эстонского правительства считает маловероятным прямое вооруженное нападение России на его страну. Он объяснил это тем, что Москва осознает гораздо больший военный потенциал стран Европейского Союза и НАТО.
Однако это не означает, что угроза России исчезла. Михал не исключил новых гибридных атак и дезинформационных кампаний, которые могут быть направлены против европейских государств.
Напомним, Россия продолжает прибегать к провокациям против стран Европы, пытаясь проверить, как далеко может зайти без прямого военного столкновения с НАТО. 25 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Москва расширяет такие действия, а Альянс до сих пор ищет действенный ответ на них.
В то же время, президент Владимир Зеленский предупредил, что прекращение помощи Украине может привести к усилению российских гибридных атак против европейских стран. Среди государств, уже сталкивающихся с такими действиями Москвы, он назвал Молдову, Румынию, Болгарию, Германию, Финляндию и Данию.