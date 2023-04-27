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РФ продовжує вербувати в'язнів. В Луганській області тренують близько 500 "зеків"

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок втрат в живій силі, Російська Федерація продовжує активно вербувати осіб із судимістю. В Луганській області проводить підготовку близько для 500 таких загарбників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"Для поповнення втрат в живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм. За наявною інформацією, в одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово захопленій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників", - пише пресслужба.

Зазначається, що Росія також почала пропонувати засудженим контрактна військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на пів року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти продовжують приховану мобілізацію в Луганській області під час якої вербують в'язнів у колоніях.

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