РФ продолжает вербовать заключенных. В Луганской области тренируют около 500 "зеков"

В результате потерь в живой силе, Российская Федерация продолжает активно вербовать лиц с судимостью. В Луганской области проводит подготовку около 500 таких захватчиков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Для пополнения потерь в живой силе, российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью или тех, в отношении которых возбуждены уголовные дела, в частности, за терроризм. По имеющейся информации, в одном из полевых лагерей, развернутых противником на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области, осуществляется подготовка около 500 таких захватчиков", – пишет пресс-служба.
Отмечается, что Россия также начала предлагать осужденным контрактную военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию в Луганской области во время которой вербуют заключенных в колониях.
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