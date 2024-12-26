ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ продолжает держать носитель "Калибров" в Черном море: какой возможен залп

Четверг 26 декабря 2024 07:30
UA EN RU
РФ продолжает держать носитель "Калибров" в Черном море: какой возможен залп Фото: тем временем в Азовском море кораблей нет (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 26 декабря, в Черном море зафиксирован один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его максимальный возможный залп составляет до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако военные заметили целых 8 судов в Средиземном море, из которых 3 корабля являются носителями "Калибров" с общим залпом до 25 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали военные.

РФ продолжает держать носитель &quot;Калибров&quot; в Черном море: какой возможен залп

Напомним, что вчера утром в Черном море фиксировали 4 носителя "Калибров" с общим залпом до 28 ракет.

Кроме того, отметим, что враг вчера совершил комбинированную атаку на Украину. В частности, запустил "Калибры" из акватории Черного моря, бомбардировщиков Ту-95МС (которые ночью враг поднял в небо), а также продолжал атаки дронами.

Отметим, что по состоянию на 12:00 вчерашнего дня, Россия запустила по Украине 184 воздушные цели. Речь идет о дронах и ракетах. На данный момент уже было подтверждено сбитие 113 воздушных целей противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия Украине
Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия Украине
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может