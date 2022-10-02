РФ продовжує процедуру анексії українських територій. Вже й суд схвалив

"Конституційний суд схвалив пакет документів щодо прийняття "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії", - цитує видання рішення суду.

Що далі?

Зазначимо, що процедуру анексії чотирьох українських областей Росія здійснює, так само як і вчинила у 2014 році з Кримом.

Після того, як Москва виконала сьогодні черговий крок - Конституційний суд визнав відповідними закону договори про "прийняття до складу РФ" територій цих чотирьох областей України, їх тепер мають ратифікувати Держдума та Радфед.

На "завершальному етапі" підписом "документи" затверджує російський диктатор Володимир Путін.

Якими будуть "статуси" цих територій

Як слідує із постанови Конституційного суду, росіяни вже визначилися із так званим "статусом" анексованих територій України, а саме:

так званий перехідний період для інтеграції з РФ "нових суб'єктів" діє з дня ухвалення до 1 січня 2026 року;

Запорізька та Херсонська області (їх назви збережуться) вважаються прийнятими у РФ "як окремі суб'єкти", Їх "керівників" іменуватимуть губернаторами;

так звані "ЛДНР" увійшли до складу Росії у статусі "республік" з російською державною мовою;

РФ гарантує всім проживаючим на території так званих "ЛДНР", а також Запорізької та Херсонської областей право на збереження та вивчення рідної мови.

Нагадаємо, що Путін оголосив анексію чотирьох українських областей 30 вересня.

Після чого президент Володимир Зеленський поставив крапку в переговорах з Росією та наголосив, Київ буде вести діалог з Москвою лише за правління нового президента РФ.

Тим часом світова спільнота заявила, що ніколи не визнає незаконної анексії українських територій. Низка країн вже відреагувала черговими санкціями в бік РФ.

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