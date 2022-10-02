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РФ продолжает процедуру аннексии украинских территорий. Уже и суд одобрил

Фото: суд в России одобрил аннексию украинских территорий (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Россия продолжает процедуру аннексии захваченных территорий Украины. Конституционный суд страны-агрессора одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.

"Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России", - цитирует издание решение суда.

Что дальше?

Отметим, что процедуру аннексии четырех украинских областей Россия осуществляет равно так, как и поступила в 2014 году с Крымом.

После того как Москва выполнила сегодня очередной шаг - Конституционный суд признал соответствующими закону договоры о "принятии в состав РФ" территорий этих четырех областей Украины, их теперь должны ратифицировать Госдума и Радфед.

На "заключительном этапе" подписью "документы" утверждает российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что Путин объявил аннексию четырех украинских областей 30 сентября.

После чего президент Владимир Зеленский поставил точку в переговорах с Россией и подчеркнул, что Киев будет вести диалог с Москвой только при правлении нового президента РФ.

Тем временем мировое сообщество заявило, что никогда не признает незаконную аннексию украинских территорий Ряд стран уже отреагировали очередными санкциями в сторону РФ.

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Конституционный суд РФ