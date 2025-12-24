UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ продовжує обстріл Харкова: в місті нова пожежа

Ілюстративне фото: пожежа внаслідок атаки окупантів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Харкові в середу ввечері, 24 грудня, було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Повітряну тривогу у місті Харкові та Харківській територіальній громаді було оголошено о 19:18. Повідомлення про загрозу надходили з різних районів міста, зокрема і з Харківського району.

Повітряні сили ЗСУ о 19:26 попереджали про швидкісну ціль у бік Харкова. Над містом також фіксувались ворожі безпілотники.

Близько 19:28 повідомлялось про вибух у місті. Унаслідок удару у Шевченківському районі міста сталася пожежа.

"Маємо інформацію про влучання в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа", - повідомив о 19:36 міський голова Ігор Терехов.

На даний момент рятувальні служби працюють на місці події, уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань.

Жителів Харкова закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у захисних приміщеннях до завершення повідомлень про небезпеку.

Удари по Харкову

Нагадаємо, російські війська вранці 24 грудня атакували передмістя Харкова.

Крім того, Росія 24 грудня завдала серію прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, що спричинило значне падіння напруги в енергосистемі міста. Через це Харків змушений працювати в режимі "енергоострова", щоб мінімізувати наслідки для жителів.

Крім того, Терехов повідомляв про влучання ворожого дрону типу Молнія у Слобідському районі Харкова. За словами мера, були пошкоджені автомобілі та вікна в багатоповерховому будинку. Ніхто не постраждав.

