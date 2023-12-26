РФ продовжує імпортувати снайперські приціли зі США та Європи, - ЗМІ
У 2022-2023 роках у Росію з країн Заходу було ввезено прицілів на 173, 6 млн доларів. Частину з них використовують для ведення війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Важливі історії".
Які країни постачають у РФ приціли
Російський снайпер добровольчого підрозділу футбольних фанатів "Еспаньйола" в ролику білоруського пропагандистського телеканалу позує з гвинтівкою.
Видання уточнює, що на ній встановлено оптичний приціл австрійської компанії Kahles, яка випускає товари для полювання і спортивної стрільби.
В YouTube можна знайти десятки роликів, у яких російські військові демонструють приціли західних виробників:
- Leupold (США);
- Nightforce (США - Японія);
- Holosun (США - Китай);
- Swarovski Optik (Австрія).
Частину прицілів використовують для війни проти України
"За митними даними, у 2022-2023 роках у Росію було ввезено прицілів на 16 млрд рублів (173, 6 млн доларів - ред.)", - пише видання.
Метою є нібито "встановлення прицілів на мисливську зброю", проте частина потрапляє на війну в Україну. Серед чемпіонів з імпорту - інтернет-магазини "Поінтер" і "Навігатор".
Пов'язана з колишньою ПВК "Вагнера" компанія отримувала західні приціли
Видання вказує, що інтернет-магазин "Навігатор" продавав петербурзькій "Технології" оптику, далекоміри, окуляри та інше обладнання. Цю компанію пов'язували з колишнім ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.
"Ввезення прицілів та інших товарів "для полювання" відбувається за паралельним імпортом - виробники, найімовірніше, не знають, куди потрапляє їхній товар", - пишуть "Важливі історії".
"Поінтер" використовує посередників у Китаї, "Навігатор" - у Туреччині та Казахстані.
Росія обходить санкції
Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.
Також The New York Times писало, що російська влада і компанії об'єдналися і звернулися до Марокко і Туреччини для використання їхніх портів в ухиленні від санкцій проти РФ.
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