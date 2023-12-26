РФ продолжает импортировать снайперские прицелы из США и Европы, - СМИ

В 2022-2023 годах в Россию из стран Запада было ввезено прицелов на 173, 6 млн долларов. Часть из них используют для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Важные истории ".

Какие страны поставляют в РФ прицелы

Российский снайпер добровольческого подразделения футбольных фанатов "Эспаньола" в ролике белорусского пропагандистского телеканала позирует с винтовкой.

Издание уточняет, что на ней установлен оптический прицел австрийской компании Kahles, которая выпускает товары для охоты и спортивной стрельбы.

В YouTube можно найти десятки роликов, в которых российские военные демонстрируют прицелы западных производителей:

Leupold (США);

Nightforce (США - Япония);

Holosun (США - Китай);

Swarovski Optik (Австрия).

Часть прицелов используют для войны против Украины

"По таможенным данным, в 2022-2023 годах в Россию было ввезено прицелов на 16 млрд рублей (173, 6 млн долларов - ред.)", - пишет издание.

Целью является якобы "установка прицелов на охотничье оружие", однако часть попадает на войну в Украину. Среди чемпионов по импорту - интернет-магазины "Поинтер" и "Навигатор".

Связанная с бывшей ЧВК "Вагнера" компания получала западные прицелы

Издание указывает, что интернет-магазин "Навигатор" продавал петербургской "Технологии" оптику, дальномеры, очки и другое оборудование. Эту компанию связывали с бывшим главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

"Ввоз прицелов и других товаров "для охоты" происходит по параллельному импорту - производители, скорее всего, не знают, куда попадает их товар", - пишут "Важные истории".

"Поинтер" использует посредников в Китае, "Навигатор" - в Турции и Казахстане.

Россия обходит санкции

Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Также The New York Times писало, что российские власти и компании объединились и обратились в Марокко и Турцию для использования их портов в уклонении от санкций против РФ.