РФ продовжить війну? Шойгу заявив голові МЗС Китаю про плани "домогтися цілей" в Україні

Під час переговорів Шойгу і Ван Ї "детально обмінялися думками" щодо війни Росії проти України.

"Шойгу виклав міркування російської сторони, висловив вдячність зусиллям Китаю з підтримки миру і заявив, що Росія має достатні можливості і тверду рішучість для досягнення своїх стратегічних цілей і усунення корінних причин кризи", - йдеться в повідомленні МЗС.

Зі свого боку Ван Ї сказав, що Китай "підтримує всі зусилля", які спрямовані на досягнення миру. За його словами, Пекін підтримує всеосяжну і стійку мирну угоду і продовжить "підтримувати стратегічні контакти з Росією" з цього питання.