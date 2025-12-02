UA

РФ продовжить війну? Шойгу заявив голові МЗС Китаю про плани "домогтися цілей" в Україні

Фото: секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу та голова МЗС Китаю Ван Ї (mfa.gov.cn)
Автор: Іван Носальський

Росія має намір "домогтися своїх стратегічних цілей" у рамках війни проти України.

Про це секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив на зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Під час переговорів Шойгу і Ван Ї "детально обмінялися думками" щодо війни Росії проти України.

"Шойгу виклав міркування російської сторони, висловив вдячність зусиллям Китаю з підтримки миру і заявив, що Росія має достатні можливості і тверду рішучість для досягнення своїх стратегічних цілей і усунення корінних причин кризи", - йдеться в повідомленні МЗС.

Зі свого боку Ван Ї сказав, що Китай "підтримує всі зусилля", які спрямовані на досягнення миру. За його словами, Пекін підтримує всеосяжну і стійку мирну угоду і продовжить "підтримувати стратегічні контакти з Росією" з цього питання.

 

Візит глави МЗС Китаю до Москви

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви. Його візит відбувся в рамках 20-го раунду російсько-китайських консультацій зі стратегічної безпеки.

Він уже зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Примітно, що Ван Ї відвідав Москву в день, коли російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі спецпредставником президента США Стівом Віктоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

До речі, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Росія хоче використати мирні переговори, щоб домогтися своїх цілей щодо окупації територій України.

