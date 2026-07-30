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РФ продовжила заборону на експорт бензину та дизпалива: нові терміни

17:59 30.07.2026 Чт
1 хв
З 1 вересня для окремих постачальників діятимуть послаблення
aimg Валерій Ульяненко
Фото: експорт бензину з РФ заборонили до 31 січня 2027 року (Getty Images)

Російський уряд продовжив обмеження на вивезення пального. Тимчасова заборона на експорт бензину та дизельного палива діятиме до кінця січня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду РФ.

Згідно з рішенням, під обмеження потрапив експорт бензину, дизеля, суднового пального та газойлів. Заборона набирає чинності з 1 серпня та триватиме до 31 січня 2027 року.

"При цьому з 1 вересня обмеження не поширюватимуться на дизельне та суднове паливо, а також газойлі, що вивозяться з території Росії безпосередніми виробниками", - йдеться в повідомленні.

Російський уряд стверджує, що такі заходи необхідні для підтримання стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку.

Нагадаємо, за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це з дефіцитом пального зіткнулися приблизно 50 мільйонів росіян.

Удари України по російських НПЗ у глибокому тилу призвели не лише до нестачі пального на АЗС, а й почали позначатися на економіці країни загалом. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже впливає на ціни товарів і послуг.

Проблеми із забезпеченням пальним визнав і російський диктатор Володимир Путін. Водночас він запевнив, що ситуація нібито "не є критичною".

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Російська ФедераціяБензинДизпаливо