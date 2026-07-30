РФ продовжила заборону на експорт бензину та дизпалива: нові терміни

Російський уряд продовжив обмеження на вивезення пального. Тимчасова заборона на експорт бензину та дизельного палива діятиме до кінця січня 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду РФ.
Згідно з рішенням, під обмеження потрапив експорт бензину, дизеля, суднового пального та газойлів. Заборона набирає чинності з 1 серпня та триватиме до 31 січня 2027 року.
"При цьому з 1 вересня обмеження не поширюватимуться на дизельне та суднове паливо, а також газойлі, що вивозяться з території Росії безпосередніми виробниками", - йдеться в повідомленні.
Російський уряд стверджує, що такі заходи необхідні для підтримання стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку.
Нагадаємо, за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це з дефіцитом пального зіткнулися приблизно 50 мільйонів росіян.
Удари України по російських НПЗ у глибокому тилу призвели не лише до нестачі пального на АЗС, а й почали позначатися на економіці країни загалом. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже впливає на ціни товарів і послуг.
Проблеми із забезпеченням пальним визнав і російський диктатор Володимир Путін. Водночас він запевнив, що ситуація нібито "не є критичною".