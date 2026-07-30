РФ продовжила заборону на експорт бензину та дизпалива: нові терміни

Згідно з рішенням, під обмеження потрапив експорт бензину, дизеля, суднового пального та газойлів. Заборона набирає чинності з 1 серпня та триватиме до 31 січня 2027 року.

"При цьому з 1 вересня обмеження не поширюватимуться на дизельне та суднове паливо, а також газойлі, що вивозяться з території Росії безпосередніми виробниками", - йдеться в повідомленні.

Російський уряд стверджує, що такі заходи необхідні для підтримання стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку.

Нагадаємо, за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це з дефіцитом пального зіткнулися приблизно 50 мільйонів росіян.