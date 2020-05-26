В МИД отреагировали на открытие Россией дела против Муждабаева

Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал дело против заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева.

Это министр написал в Twitter.

"Политическое преследование Айдера Муждабаева свидетельствует: Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам. Это, в частности, подрывает настоящие антитеррористические усилия международного сообщества и дискредитирует их инструментарий", - написал Кулеба.

Напомним, в России возбудили дело против заместителя гендиректора телеканала ATR.

Отметим, украинский МИД выступил с заявлением из-за нарушения прав человека в Крыму.

РБК-Украина писало, что Украина начала процес передачи Международному морскому трибуналу доказательства против России.