В России возбудили дело против заместителя гендиректора телеканала ATR

Фото: Айдер Муждабаев (youtube.com / Айдер Муждабаев)

Дело открыли по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ

В Российской Федерации возбудили дело против заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR. Речь идет об Айдере Муждабаеве.

Об этом сообщил сам Муждабаев на своей странице в Twitter.

По данным Муждбаева, против него в России было возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России. Муждабаева обвиняют в якобы публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымчане и украинцы, официальный террорист Российской Федерации. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь", - написал он.

Напомним, ранее подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму объявил в розыск Эдема Бекирова, который был освобожден из российского плена в сентябре 2019.

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Автор: Дмитрий Левицкий