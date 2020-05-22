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Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства против России

Новости » Политика     22.05.2020 - 10:04
Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства против России
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Факты, фотографии, доказательства и юридическая позиция - все системно изложено

Украина передает Международному трибуналу ООН меморандум с доказательными материалами в процессе против РФ. Украинская сторона предоставляет факты, фотографии, доказательства и юридическую позицию.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба заявил, что Украина не хочет мести, а хочет справедливости.

"Сегодня мы передаем нашу позицию на рассмотрение Арбитражному трибуналу. Это документ под названием Memorial Ukraine. Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все здесь, системно, качественно", - заявил он.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba щодо справи України проти РФ в Арбітражному Трибуналі.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 21 травня 2020 р.

Ранее сообщалось, что Украина подала международное заявление против России - о нарушении прав политических узников, а также о нарушении прав захваченных украинских военных моряков. Все дела находятся на разных стадиях рассмотрения.

Также украинское государство передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства нарушения прав пленных украинцев пророссийскими боевиками.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста до сих пор не получил полного доступа к пленным украинцам на оккупированных территориях Донбасса, несмотря на договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Российская ФедерацияУкраинатрибунал
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