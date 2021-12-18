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РФ продолжает наращивать войска на границе с Украиной: спутниковые снимки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Опубликованы новые доказательства наращивания российских войск на границе с Украиной. Издание Medium обнародовало спутниковые снимки и фотографии мест дислокации военных России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medium.

Спутниковые снимки и фотографии перемещения российских войск были сделаны DFRLab с 9 по 14 декабря и переданы Medium.

На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском. Также, согласно новым данным, движение войск России замечено вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины.

"Учитывая большое количество оборудования, скапливающееся у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть несколько других скрытых небольших лагерей, таких как разбросанных по Курской и Брянской областям.", - отмечает издание.

Новость дополняется…

Фото: появились новые доказательства наращивания российских войск на границе с Украиной (medium.com)

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