РФ продолжает наращивать войска на границе с Украиной: спутниковые снимки

Спутниковые снимки и фотографии перемещения российских войск были сделаны DFRLab с 9 по 14 декабря и переданы Medium.

На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском. Также, согласно новым данным, движение войск России замечено вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины.

"Учитывая большое количество оборудования, скапливающееся у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть несколько других скрытых небольших лагерей, таких как разбросанных по Курской и Брянской областям.", - отмечает издание.

Новость дополняется…

Фото: появились новые доказательства наращивания российских войск на границе с Украиной (medium.com)