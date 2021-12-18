RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

РФ продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною: супутникові знімки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Опубліковані нові докази нарощування російських військ на кордоні з Україною. Видання Medium оприлюднило супутникові знімки і фотографії місць дислокації військових Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medium.

Супутникові знімки і фотографії переміщення російських військ були зроблені DFRLab з 9 по 14 грудня і передані Medium.

На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії і російських військових під Курськом і Брянськом. Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, недалеко від північного кордону України.

"Враховуючи велику кількість обладнання, що накопичується біля кордону з Україною, і порівняно невеликий розмір відомих таборів, можна припустити, що є кілька інших прихованих невеликих таборів, таких як розкиданих по Курській і Брянській областях.",- зазначає видання.

Новина доповнюється…

Фото: з'явилися нові докази нарощування російських військ на кордоні з Україною (medium.com)

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКордон з Україною