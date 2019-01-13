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В РФ продлили срок следствия по делу военнопленных украинских моряков

Новости » Общество    13.01.2019 - 02:28
В РФ продлили срок следствия по делу военнопленных украинских моряков
Фото: военнопленные моряки (witter.com/ATR__Official)

Расследование продлили до 25 мая 2019

Российское следствие заявило о продлении срока предварительного следствия по делу украинских военноленных моряков, захваченных в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

Правозащитник написал в Facebook, следственное управление ФСБ РФ также ходатайствует о продлении срока содержания украинцев под стражей. Документы поступили в Лефортовский районный суд Москвы.

"Срок предварительного следствия уже продлен до 25 мая 2019 года. Сроки содержания военнопленных моряков под стражей следствие ходатайствует перед судом продлить до 26 апреля 2019 года", - сообщил адвокат.

Полозов добавил, что в суд также направлен материал с обоснованием ходатайств о продлении сроков содержания под стражей в отношении украинских моряков.

В РФ продлили срок следствия по делу военнопленных украинских моряков

Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января 2019 года рассмотрит ходатайства Федеральной службы безопасности РФ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей незаконно захваченным в Черном море украинским военным морякам.

Ранее один из адвокатов военнопленных Илья Новиков сообщил, что суд по делу незаконно арестованных украинских моряков начнется не ранее, чем через год.

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