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У РФ продовжили термін слідства у справі військовополонених українських моряків

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 02:28
У РФ продовжили термін слідства у справі військовополонених українських моряків
Фото: військовополонені моряки (witter.com/ATR__Official)

Розслідування продовжили до 25 травня 2019

Російське слідство заявило про продовження строку попереднього слідства по справі українських військовополонених моряків, захоплених в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова.

Правозахисник написав у Facebook, слідче управління ФСБ РФ також подає клопотання про продовження строку тримання українців під вартою. Документи передали в Лефортовський районний суд Москви.

"Термін попереднього слідства вже продовжено до 25 травня 2019 року. Строки тримання військовополонених моряків під вартою слідство клопоче перед судом продовжити до 26 квітня 2019 року", - повідомив адвокат.

Полозов додав, що суд також спрямував матеріал з обґрунтуванням клопотань про продовження строків тримання під вартою українських моряків.

У РФ продовжили термін слідства у справі військовополонених українських моряків

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня 2019 року розгляне клопотання Федеральної служби безпеки РФ про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою незаконно захоплених в Чорному морі українським військовим морякам.

Раніше один з адвокатів військовополонених Ілля Новіков повідомив, що суд у справі незаконно заарештованих українських моряків почнеться не раніше, ніж через рік.

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