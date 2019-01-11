Задержанных украинских моряков готовят перевести в другое СИЗО, - Денисова

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова рассказала, что суд на моряками начнется с 15 января

Украинских военнопленных моряков готовят перевезти в другой следственный изолятор, то есть в Лефортово, где состоится суд над ними уже начиная с 15 января. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Прямий" .

"К сожалению, могу засвидетельствовать, что с нового года никаких лекарств наши раненым не предоставляются. Хотя они требуют еще лечения, поддержки, реабилитации, действий от врачей. Есть такое мнение, что их готовят перевезти в другой следственный изолятор. Это Лефортово, где состоится судилище над нашими моряками уже начиная с 15 января", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские моряки обеспечены адвокатской поддержкой и не дают никаких свидетельств в РФ.

Как писало РБК-Украина, украинская делегация уделит особое внимание вопросу содержания в заложниках украинских моряков и кораблей, которые захватила Российская Федерация в Керченском проливе, на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Кроме того, против Российской Федерации могут ввести новые санкции из-за ситуации в Азовском море. Климпуш-Цинцадзе отметила, что любые санкции Евросоюза занимают определенное время от идеи введения, наработки механизма и перечня санкций до их введения в действие.