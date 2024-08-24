РФ продає всі державні шахти в окупованій Луганській області, - ЦНС

У тимчасово окупованій Луганській області російські окупанти проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим "інвесторам".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Однак враховуючи, що всі дії окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори "просто вивезуть обладнання", а шахти закриють, як це вже було в сусідній Донецькій області.
У ЦНС наголосили, що ворог фактично вбив вугледобувну галузь на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема:
Крім того, Центр національного спротиву закликав повідомляти про колаборантів, аби притягнути їх до відповідальності.
"Анонімність звернень гарантована", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за даними ЦНС, російські загарбники залишили бюджетників у Луганську без зарплати на систематичній основі. У тому числі, проблема торкнулася і працівників транспортних установ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія вивозить українське зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран.
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