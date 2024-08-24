РФ продает все государственные шахты в оккупированной Луганской области, - ЦНС

Однако учитывая, что все действия оккупационной администрации недействительны, то после продажи инвесторы "просто вывезут оборудование", а шахты закроют, как это уже было в соседней Донецкой области.

В ЦНС подчеркнули, что враг фактически убил угледобывающую отрасль на временно оккупированных территориях Украины. В частности:

большинство шахт закрыто и ограблено;

в регионе дефицит шахтеров;

оставшиеся шахтеры не получают заработную плату месяцами.

Кроме того, Центр национального сопротивления призвал сообщать о коллаборантах, чтобы привлечь их к ответственности.

"Анонимность обращений гарантирована", - говорится в сообщении.