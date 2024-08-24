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РФ продает все государственные шахты в оккупированной Луганской области, - ЦНС

Фото: шахта (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированной Луганской области российские оккупанты проводят процедуру продажи всех государственных шахт так называемым "инвесторам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Однако учитывая, что все действия оккупационной администрации недействительны, то после продажи инвесторы "просто вывезут оборудование", а шахты закроют, как это уже было в соседней Донецкой области.

В ЦНС подчеркнули, что враг фактически убил угледобывающую отрасль на временно оккупированных территориях Украины. В частности:

  • большинство шахт закрыто и ограблено;
  • в регионе дефицит шахтеров;
  • оставшиеся шахтеры не получают заработную плату месяцами.

Кроме того, Центр национального сопротивления призвал сообщать о коллаборантах, чтобы привлечь их к ответственности.

"Анонимность обращений гарантирована", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным ЦНС, российские захватчики оставили бюджетников в Луганске без зарплаты на систематической основе. В том числе, проблема затронула и работников транспортных учреждений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия вывозит украинское зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.

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