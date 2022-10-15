В РФ проблемы с обеспечением. Мобилизованных одевают в гражданское, - Генштаб

Мобилизация в РФ продолжается, несмотря на проблемы с материальным обеспечением. Уже зафиксированы случаи, что россиян на оккупированных территориях Украины одевают в гражданское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, часть мобилизованных прибыли в Пологи Запорожской области. Личный состав кафиров частично одет в гражданскую одежду.

"Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.

Уже через несколько дней украинские военные начали брать в плен первых призывников .

Вчера Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.

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