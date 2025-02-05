У РФ проблеми з поповненням армії, Міноборони готує комплекс заходів, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські офіційні особи продовжують виправдовувати рішення Кремля не проводити примусовий призов до резерву. Це відбувається навіть попри ознаки того, що армія РФ намагається набрати достатню кількість нових кадрів для заміни високих втрат у війні.

Політичні дискусії

Голова Комітету з оборони Державної думи Росії Андрій Картаполов 4 лютого заявив, що Росії не слід проводити ще один частковий примусовий призов до резерву, адже Росія наразі має "перевагу на полі бою".

Член Комітету з оборони Держдуми Віктор Соболєв додав, що російські контракти на військову службу підписали 740 тисяч осіб (імовірно це загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну). Він також стверджував, що мобілізація "лише погіршить ситуацію", оскільки відправить на фронт людей, які не мають жодного попереднього військового досвіду чи спеціальних навичок.

Перший заступник голови Комітету Держдуми з питань оборони Андрій Красов також заявив, що мобілізація не потрібна, адже російські військові комісари успішно набирають новий особовий склад.

"Ці депутати російської Думи, ймовірно, стверджують, що рівень призовної кампанії в Росії є достатнім для того, щоб заспокоїти побоювання російської громадськості щодо широко непопулярного потенційного нового часткового недобровільного призову в резерв", - йдеться у звіті.

Проблеми з рекрутингом

Водночас, у ISW припускають, що командуванню російських військ важко набирати достатню кількість нових військовослужбовців.

Наприкінці 2024 року та в січні 2025 року, Інститут вивчення війни спостерігав за повідомленнями про те, що місячна норма набору російської армії, ймовірно, дорівнює або навіть нижча за кількість, необхідну для заміни місячних втрат Росії у війні за принципом один до одного. Також були зафіксовані повідомлення, що окремі федеральні суб'єкти не виконують свої місячні квоти набору, адже громадяни менше готові йти воювати добровільно.

В ISW нагадали, що 3 лютого Міністерство оборони РФ запропонувало проект поправки стосовно перекласифікації деяких захворювань, хвороб і розладів для призовників і тих, хто підписує контракти на військову службу.

Російське оборонне відомство запропонувало перекласифікувати сифіліс, гіпертонію, атрофічні захворювання центральної нервової системи, шкірні хвороби, шизофренію, психотичні розлади, афективні розлади та інші проблеми зі здоров'ям, як більш незначні захворювання, які не є підставою для звільнення з військової служби.

Радіо Свобода, з посиланням на російський "Рух свідомих відмовників від військової служби", повідомило, що пропозиція Міноборони РФ ускладнить отримання призовниками звільнень від служби з медичних причин, а також ускладнить процедуру звільнення мобілізованих осіб і військовослужбовців, які підписали контракт на військову службу.