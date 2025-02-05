В РФ проблемы с пополнением армии, Минобороны готовит комплекс мер, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские официальные лица продолжают оправдывать решение Кремля не проводить принудительный призыв в резерв. Это происходит даже несмотря на признаки того, что армия РФ пытается набрать достаточное количество новых кадров для замены высоких потерь в войне.

Политические дискуссии

Председатель Комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов 4 февраля заявил, что России не следует проводить еще один частичный принудительный призыв в резерв, поскольку у России сейчас есть "преимущество на поле боя".

Член Комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев добавил, что российские контракты на военную службу подписали 740 тысяч человек (вероятно это в целом с начала полномасштабного вторжения в Украину). Он также утверждал, что мобилизация "только ухудшит ситуацию", поскольку отправит на фронт людей, которые не имеют никакого предварительного военного опыта или специальных навыков.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Красов также заявил, что мобилизация не нужна, ведь российские военные комиссары успешно набирают новый личный состав.

"Эти депутаты российской Думы, вероятно, утверждают, что уровень призывной кампании в России является достаточным для того, чтобы успокоить опасения российской общественности касательно широко непопулярного потенциального нового частичного недобровольного призыва в резерв", - говорится в отчете.

Проблемы с рекрутингом

В то же время, в ISW предполагают, что командованию российских войск трудно набирать достаточное количество новых военнослужащих.

В конце 2024 года и в январе 2025 года, Институт изучения войны наблюдал за сообщениями о том, что месячная норма набора российской армии, вероятно, равна или даже ниже количества, необходимого для замены месячных потерь России в войне по принципу один к одному. Также были зафиксированы сообщения, что отдельные федеральные субъекты не выполняют свои месячные квоты набора, поскольку граждане меньше готовы идти воевать добровольно.

В ISW напомнили, что 3 февраля Министерство обороны РФ предложило проект поправки относительно переклассификации некоторых заболеваний, болезней и расстройств для призывников и тех, кто подписывает контракты на военную службу.

Российское оборонное ведомство предложило переклассифицировать сифилис, гипертонию, атрофические заболевания центральной нервной системы, кожные болезни, шизофрению, психотические расстройства, аффективные расстройства и другие проблемы со здоровьем, как более незначительные заболевания, которые не являются основанием для увольнения с военной службы.

Радио Свобода, со ссылкой на российское "Движение сознательных отказников от военной службы", сообщило, что предложение Минобороны РФ усложнит получение призывниками освобождений от службы по медицинским причинам, а также усложнит процедуру увольнения мобилизованных лиц и военнослужащих, подписавших контракт на военную службу.