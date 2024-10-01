Збільшать армію на 20 тисяч. У РФ хочуть мобілізувати 40% підсудних
Російська влада може відправити на війну в Україну близько 20 тисяч підсудних. Вони перебувають у слідчих ізоляторах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Важливі історії".
Наразі відомо, що у російських СІЗО знаходяться близько 60 тисяч підсудних. Приблизно 40% підсудних можуть опинитись на війні в Україні.
За даними "Важливих історій", військовим, які займаються вербуванням на контракт із Міноборони, поставили завдання проаналізувати, скільки підсудних придатні до військової служби і як багато серед них тих, хто готовий укласти контракт.
Зокрема адвокати, які працюють у Росії за кримінальними статтями, розповіли, що в СІЗО готуються до того, щоб підсудних "зірвати з ланцюга", тобто відправити на війну.
Ще один співрозмовники "Важливих історій" вважає, що з кожного російського СІЗО на війну можуть забрати близько 100 підсудних. Згідно з даними, у Росії діє 210 слідчих ізоляторів. Виходячи з цих даних - на фронт можуть відправити близько 20 тисяч осіб. За попередніми даними, станом на початок 2024 року у СІЗО перебувало 106 тисяч осіб.
Джерело видання, наближене до Генштабу, розповіло, що відправлення на війну 40% підсудних - "це чиновницькі обіцянки, можливо, з урахуванням досвіду набору підслідних і ув'язнених". Також рішення відправляти на СВО підсудних свідчить про те, що виснажується приплив ув'язнених, він уже не такий, як раніше.
Росія використовує ув'язнених для війни проти України
Росія почала вербувати ув'язнених з першого року вторгнення, за що відповідав засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Після його смерті Росгвардія почала вербувати колишніх вагнерівців, щоб посилити свій контроль.
Також Міноборони РФ залучає жінок із в'язниць як штурмовиків і снайперів, а нещодавно Держдума дозволила засудженим за зґвалтування підписувати контракти з Міноборони, щоб воювати проти України.
Раніше РБК-Україна писало про те, що за даними Інституту вивчення війни - Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в Росії. При цьому, він не виключає такої можливості.
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