РФ визнає нездатність захопити ключові міста, виводячи війська з-під Харкова, - Британія
Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. Однак такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору з боку населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
У відомстві повідомили, що Збройні сили України продовжують контратакувати на північ від Харкова, відвойовуючи кілька міст і сіл у напрямку до російського кордону.
"Пріоритет, що віддається Росією операціям на Донбасі, залишив підрозділи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контратакуючих сил", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Британії підкреслили, що попри успіх російських військ оточити Харків в початковій стадії війни, Москва все ж вивела частину військ для реорганізації і поповнення сил.
"Після відновлення ці сили, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, утворюючи блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії і основних шляхів постачання для операцій в районі Ізюма", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ завдяки контрнаступу знаходяться в 10 км від російського кордону.
Раніше стало відомо, що в Ізюмському районі продовжує збільшуватися кількість живої сили РФ і її ворожої техніки. Окупанти риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись в лісах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.