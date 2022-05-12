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РФ визнає нездатність захопити ключові міста, виводячи війська з-під Харкова, - Британія

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Лондон, Четвер 12 травня 2022 08:55
РФ визнає нездатність захопити ключові міста, виводячи війська з-під Харкова, - Британія Фото: РФ визнає нездатність захопити ключові міста, виводячи війська з-під Харкова (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. Однак такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору з боку населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві повідомили, що Збройні сили України продовжують контратакувати на північ від Харкова, відвойовуючи кілька міст і сіл у напрямку до російського кордону.

"Пріоритет, що віддається Росією операціям на Донбасі, залишив підрозділи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контратакуючих сил", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії підкреслили, що попри успіх російських військ оточити Харків в початковій стадії війни, Москва все ж вивела частину військ для реорганізації і поповнення сил.

"Після відновлення ці сили, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, утворюючи блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії і основних шляхів постачання для операцій в районі Ізюма", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ завдяки контрнаступу знаходяться в 10 км від російського кордону.

Раніше стало відомо, що в Ізюмському районі продовжує збільшуватися кількість живої сили РФ і її ворожої техніки. Окупанти риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись в лісах.

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Харків Великобританія Війна Росії проти України
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